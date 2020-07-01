Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США выполнил разведывательные задачи в районе оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщается на ресурсе PlaneRadar в Twitter, пишет flot2017.

Охотник за подлодками с бортовым номером 169328 взлетел с авиабазы Сигонелла (Италия) и несколько часов провел в воздушном пространстве на высоте 9144м, осуществляя полет вдоль оккупированного Крымского побережья.

Отметим, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon (рус. Боинг P-8 «Посейдон») предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки.

Технические характеристики: Экипаж: 9 (2 пилота, 7 операторов)

Длина: 39,47 м

Размах крыла: 37,64 м

Высота: 12,83 м

Площадь крыла: 133,59 м²

Масса пустого: 41 434 кг

Максимальная взлётная масса: 85 820 кг

Масса топлива во внутренних баках: 34 096 кг

Силовая установка: 2 × ТРДД CFM International CFM56-7B

Тяга: 2 × 120 кН

Лётные характеристики: Максимальная скорость: 907 км/ч

Крейсерская скорость: 815 км/ч

Скорость патрулирования/поиска: 333 км/ч на высоте 60 м

Боевой радиус: 3 700 км

Перегоночная дальность: 8 300 км (4500 миль)

Практический потолок: 12 500 м

Фото с сайта flot2017