Противолодочный самолет ВМС США провел разведку в Черном море / Карта

18:30 01.07.2020   Крым

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США выполнил разведывательные задачи в районе оккупированного Крымского полуострова. 

Об этом сообщается на ресурсе PlaneRadar в Twitter, пишет flot2017.

Охотник за подлодками с бортовым номером 169328 взлетел с авиабазы Сигонелла (Италия) и несколько часов провел в воздушном пространстве на высоте 9144м, осуществляя полет вдоль оккупированного Крымского побережья.

Отметим, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon (рус. Боинг P-8 «Посейдон») предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки.

Технические характеристики: Экипаж: 9 (2 пилота, 7 операторов)
Длина: 39,47 м
Размах крыла: 37,64 м
Высота: 12,83 м
Площадь крыла: 133,59 м²
Масса пустого: 41 434 кг
Максимальная взлётная масса: 85 820 кг
Масса топлива во внутренних баках: 34 096 кг
Силовая установка: 2 × ТРДД CFM International CFM56-7B
Тяга: 2 × 120 кН

Лётные характеристики: Максимальная скорость: 907 км/ч
Крейсерская скорость: 815 км/ч
Скорость патрулирования/поиска: 333 км/ч на высоте 60 м
Боевой радиус: 3 700 км
Перегоночная дальность: 8 300 км (4500 миль)
Практический потолок: 12 500 м

Фото с сайта flot2017



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