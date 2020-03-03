До 60 мігрантів могли опинитися в пастці в човні, який затонув в озері на сході Туреччини минулого тижня.

Про це заявив в середу, 1 липня, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Туреччина почала пошуково-рятувальну операцію за участю вертольотів і катерів після того, як 27 червня було оголошено про зникнення судна, що перевозило мігрантів через озеро Ван. На даний момент рятувальники витягли шість тіл.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, який відправився у Ван для спостереження за рятувальною операцією, повідомив журналістам у середу, що влада підрахувала, що човен перевозив від 55 до 60 мігрантів, коли пішов на дно в штормову погоду.

У зв’язку з трагедією були затримані 11 осіб.

За даними телеканалу HaberTurk, мігранти імовірно прибули з Пакистану, Афганістану та Ірану.

У минулому році сім мігрантів потонули, а ще 64 були врятовані, коли їх човен перекинувся в озері, яке знаходиться недалеко від кордону з Іраном. Вважається, що контрабандисти перевозять мігрантів через озеро, щоб уникнути поліцейських контрольно-пропускних пунктів на дорогах.