Нацсовет реформ представил концепцию реформирования украинской таможни

18:00 01.07.2020   Украина

Национальный совет реформ, заседание которого состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 30 июня, представил концепцию реформирования таможни. 

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет издание Порты Украины.

В частности, таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.

Согласно сообщению, создание сети «открытых таможенных пространств» будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, произойдет автоматизация и диджитализация таможенной системы.

«Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис», — отметил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

Реформа также предусматривает усиление ответственности за контрабанду. Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.

«Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер — это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу) в жизнь», — сказал Зеленский, подводя итог обсуждения.

Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.



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