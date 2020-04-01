Нацсовет реформ представил концепцию реформирования украинской таможни
|18:00 01.07.2020
|Украина
Национальный совет реформ, заседание которого состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 30 июня, представил концепцию реформирования таможни.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет издание Порты Украины.
В частности, таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.
Согласно сообщению, создание сети «открытых таможенных пространств» будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, произойдет автоматизация и диджитализация таможенной системы.
«Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис», — отметил глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.
Реформа также предусматривает усиление ответственности за контрабанду. Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки. Сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины.
«Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер — это руководитель таможни, который сможет внедрить (реформу) в жизнь», — сказал Зеленский, подводя итог обсуждения.
Глава государства подчеркнул, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.
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