У неподконтрольной части украинско-российской границы в районе КПП «Донецк» и «Гуково» Российская Федерация использует вертолеты, они были зафиксированы 25 июня.

Об этом свидетельствуют данные отчета миссии ОБСЕ, пишет группа Информационное сопротивление.

«25 июня в 10:15 ОТ на КПП «Донецк» СММ наблюдала зеленый вертолет типа Ми-8, летевший с северо-северо-запада и поворачивающий в северо-восточном направлении на высоте приблизительно 150 м. Вертолет оставался в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока он был виден», — говорится в отчете.

В тот же день в 10:32 на подконтрольном боевикам КПП «Гуково» наблюдатели видели вертолет типа Ми-8 / Ми-17, летевший с севера в северо-восточном направлении на расстоянии примерно 150-200 м от КПП.

Вертолет также оставался в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока он был виден, отметили в миссии.

Как сообщала группа ИС, подконтрольные Российской Федерации террористы регулярно запрещают доступ членам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ к определенным районам и объектам на Донбассе.