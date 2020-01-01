Данные ОБСЕ: Россия разместила вертолеты возле района проведения ООС

17:45 01.07.2020   Россия

У неподконтрольной части украинско-российской границы в районе КПП «Донецк» и «Гуково» Российская Федерация использует вертолеты, они были зафиксированы 25 июня. 

Об этом свидетельствуют данные отчета миссии ОБСЕ, пишет группа Информационное сопротивление.

«25 июня в 10:15 ОТ на КПП «Донецк» СММ наблюдала зеленый вертолет типа Ми-8, летевший с северо-северо-запада и поворачивающий в северо-восточном направлении на высоте приблизительно 150 м. Вертолет оставался в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока он был виден», — говорится в отчете.

В тот же день в 10:32 на подконтрольном боевикам КПП «Гуково» наблюдатели видели вертолет типа Ми-8 / Ми-17, летевший с севера в северо-восточном направлении на расстоянии примерно 150-200 м от КПП.

Вертолет также оставался в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока он был виден, отметили в миссии.

Как сообщала группа ИС, подконтрольные Российской Федерации террористы регулярно запрещают доступ членам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ к определенным районам и объектам на Донбассе. 



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