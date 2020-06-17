На Черноморском флоте (ЧФ) приступили к третьему этапу отбора экипажей кораблей для участия в конкурсе «Кубок моря» в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

В ходе проведения текущего этапа будет определён лучший корабельный расчёт надводного корабля по применению ракетного оружия, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Между собой будут соревноваться моряки фрегата «Адмирал Эссен» и личный состав ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», которые заняли первые места в своих соединениях.

В рамках подготовки боевые расчёты будут выполнять задания в виде поставленных задач на скорость и точность. Ракетные пуски будут выполняться электронным способом по фактическому алгоритму применения ракетного оружия.

Данный этап подготовки проходит под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергея Липилина.

В ходе конкурса «Кубок моря» экипажи кораблей соревнуются за право стать лучшими почти в трех десятках номинаций, в том числе «лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также лучшие командиры противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиры боевых частей, служб и корабельных расчетов.

При подготовке к конкурсу были задействованы экипажи более 10 кораблей флота, в том числе личный состав фрегата «Адмирал Макаров», а также малых ракетных кораблей «Вышний Волочек» и «Ингушетия».

Из победителей в каждой номинации будет сформирована команда Черноморского флота, которая будет отстаивать честь флота в итоговом этапе конкурса, проходящего на базе Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

В Севастополе на базе спортивной площадки ФАУ МО РФ ЦСКА завершился турнир на «Кубок командующего Черноморским флотом по флорболу», посвященный празднованию «Дня России» и 237-летия города-героя Севастополя.

В торжественном закрытии турнира принял участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Турнир по флорболу проходил в Севастополе впервые.

В турнире принимали участие 9 команд по флорболу, которые были разделены на 3 возрастные группы. Команды состояли из учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 8 до 14 лет.

Победителем в главной номинации стала команда «Юный Черноморец» из Севастополя.

Ранее в Севастополе на территории музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея» прошла торжественная церемония приведения 29 новобранцев спортивной роты ФАУ МО РФ ЦСКА к Военной присяге.

Справочно:

Флорбол – это командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. Во флорбол играют на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.