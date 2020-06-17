На Черноморском флоте РФ проходит учение зенитно-ракетных подразделений
|17:15 01.07.2020
|Крым
В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота страны-агрессора подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации.
Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Их основной целью является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков.
В совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолёты АН-26, Бе-12 и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.
Всего к участию в учении привлечено порядка 200 военнослужащих и около 40 единиц вооружения и военной техники.
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