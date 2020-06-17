На Черноморском флоте РФ проходит учение зенитно-ракетных подразделений

17:15 01.07.2020   Крым

В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота страны-агрессора подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации.

Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов Морской авиации и ПВО Черноморского флота, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Их основной целью является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков.

В совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолёты АН-26, Бе-12 и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ.

Всего к участию в учении привлечено порядка 200 военнослужащих и около 40 единиц вооружения и военной техники.



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