Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у семи человек в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«За 30 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», – написал Аксёнов.

В оккупированном Крыму с начала пандемии зарегистрировано 698 случаев COVID-19. «36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 503 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 65 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил Аксенов.

Пресс-служба так называемого «правительства» Севастополя сообщила о 6 случаях заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 29 июня, пишет flot2017.

COVID-19 выявлен о троих строителей, которые прибыли на заработки из России. Заражение было установлено при обследовании перед приёмом на работу. Также заболела приезжая на отдых из Петропавловска-Камчатского медсестра.

Через контакты с ранее заболевшими инфицировались женщина, контактировавшая с прибывшими из Санкт-Петербурга родственниками, и 14-летняя девочка – дочь заболевшей ранее женщины.