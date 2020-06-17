COVID-19: В Крыму за сутки лабораторно подтвержден у семи человек, в Севастополе - у шести
|17:00 01.07.2020
|Крым
Новая коронавирусная инфекция за истекшие сутки подтверждена у семи человек в оккупированном Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
«За 30 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», – написал Аксёнов.
В оккупированном Крыму с начала пандемии зарегистрировано 698 случаев COVID-19. «36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 503 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 65 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил Аксенов.
Пресс-служба так называемого «правительства» Севастополя сообщила о 6 случаях заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 29 июня, пишет flot2017.
COVID-19 выявлен о троих строителей, которые прибыли на заработки из России. Заражение было установлено при обследовании перед приёмом на работу. Также заболела приезжая на отдых из Петропавловска-Камчатского медсестра.
Через контакты с ранее заболевшими инфицировались женщина, контактировавшая с прибывшими из Санкт-Петербурга родственниками, и 14-летняя девочка – дочь заболевшей ранее женщины.
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