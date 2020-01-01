Море біля Одеси перетворилося на кисіль - купатися не радять / Фото

16:45 01.07.2020   Одесса

Фахівці Держпродспоживслужби не радять купатись біля узбережжя Одеси через так зване цвітіння води, спричинене розкладанням водоростей, не рекомендують також споживати виловлені біля берега рибу та інші морепродукти.

Про це повідомляє пресслужба Одеського облуправління Держпродспоживслужби, пише Укрінформ.

"Вода на узбережжі Одеси раптово згустилася, як кисіль, і стала смарагдовою. Навіть у відкритому морі з'явилися величезні жовто-зелені плями... до берега прибилось багато водоростей, які під впливом високої температури повітря почали розкладатись. Тому ГУ Держпродспоживслужби в області застерігає населення від купання у такій воді, особливо дітей", - йдеться у повідомленні.

Фахівці Держпродспоживслужби зазначили, що "отруйні речовини, які супроводжують "цвітіння" морської води, здатні накопичуватись в організмах морських мешканців. Бажано утриматись від споживання морської риби, мідій, які виловлено в одеському прибережжі та причорноморських лиманах".

У свою чергу, обласний лабораторний центр МОЗ повідомив, що морська вода біля п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

"У зонах рекреації морського водокористування Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, 13 із них не відповідали нормативним вимогам. Зокрема, одеські пляжі на 13 ст. В.Фонтана, 16 ст. В.Фонтана, 10 ст. В.Фонтана, «Аркадія», «Дельфін»", - йдеться у повідомленні.

На санітарно-хімічні показники досліджено 9 проб морської води, усі вони відповідали гігієнічним вимогам.

Фото: Держпродспоживслужба



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