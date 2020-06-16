Станом на середу, 1 липня, в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадки.

Про це на брифінгу 1 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Укрінформ.

“За добу захворіло 664 особи ... Загалом за весь час пандеміїї захворіло 44 998 осіб, з них 3 270 дітей та 6 765 медпрацівників”, - сказав Степанов.

За даними МОЗ, за добу зафіксовано 14 летальних випадків, одужало 433 особи.

Загалом з початку епідемії зафіксовано 1173 летальних випадки, 19 548 соіб одужалти

Найбільше захворілих за добу у Львівській області — 143, Закарпатській — 72, Рівненській - 72.

Як повідомлялось, cтаном на вівторок, 30 червня, в Україні лабораторно було підтверджено 44 334 випадки COVID-19, за добу — 706 нових.