Восточные районы оккупированного Россией Крыма дополнительно будет получать до 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Об этом сообщил министр строительства и архитектуры оккупированного Крыма Михаил Храмов, пишут Новости Крыма.

"Непосредственно по Неженскому водозабору на сегодня строительная готовность порядка 80%. Здесь завершаются работы по охране периметра, приступаем к пуско-наладке оборудования. Здесь установлено самое современное в мире насосное оборудование. Завершили в этом году обеспечение проекта энергоснабжением. Этот водозабор принимает воду еще с Просторненского водозабора, а общая суммарная мощность Просторненского и Неженского, после того как он выйдет на проектную мощность, будет 150 тысяч кубов в сутки. Плюс еще 45 тысяч кубов с Новогригорьевского водозабора", — рассказал Храмов.

Таким образом, по словам министра, в сумме восточная часть Крыма «будет обеспечена 200 тысяч кубов в сутки питьевой воды, чего с запасом хватит на все населенные пункты».