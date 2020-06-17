Обеспечивать восточный Крым водой будет "самое современное в мире оборудование"
|15:15 01.07.2020
|Крым
Восточные районы оккупированного Россией Крыма дополнительно будет получать до 200 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.
Об этом сообщил министр строительства и архитектуры оккупированного Крыма Михаил Храмов, пишут Новости Крыма.
"Непосредственно по Неженскому водозабору на сегодня строительная готовность порядка 80%. Здесь завершаются работы по охране периметра, приступаем к пуско-наладке оборудования. Здесь установлено самое современное в мире насосное оборудование. Завершили в этом году обеспечение проекта энергоснабжением. Этот водозабор принимает воду еще с Просторненского водозабора, а общая суммарная мощность Просторненского и Неженского, после того как он выйдет на проектную мощность, будет 150 тысяч кубов в сутки. Плюс еще 45 тысяч кубов с Новогригорьевского водозабора", — рассказал Храмов.
Таким образом, по словам министра, в сумме восточная часть Крыма «будет обеспечена 200 тысяч кубов в сутки питьевой воды, чего с запасом хватит на все населенные пункты».
Ще на цю тему:
Засуха: Реки в оккупированном Крыму превратились в ручьи / Фото
У 2020 році Росія може почати військове вторгнення в Україну через брак води в Криму
Оккупанты в Крыму хотят решить проблемы с водой с помощью авиации
Из пустого в порожнее: В Крыму решили перебросить воду из Тайганского водохранилища в Симферополь
Депутати не дали згоду на приватизацію Північно-Кримського каналу
Раді рекомендують не дозволяти приватизацію підприємств, які можуть постачати воду в Крим
Сколько воды осталось в водохранилищах для ЮБК / Видео