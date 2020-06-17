Количество туристов, приезжающих отдохнуть с палатками на «диких» пляжах, увеличилось в этом сезоне в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в оккупированном Крыму Валентина Марнопольская, пишет Крыминформ.

«Они приезжают полностью подготовленными для размещения за пределами населенных пунктов. Наверно, к этому людей вынуждает ситуация – не все смогли подойти к отдыху с достаточным количеством средств», – цитирует Марнопольскую российское издательство.

В то же время предпосылок для повышения цен в отелях Крыма нет, отметила "эксперт", хотя на них легла «значительная финансовая нагрузка» из-за противоэпидемических требований, предъявляемых Роспотребнадзором.

С 1 июля крымским местам размещения разрешено принимать гостей из других субъектов страны. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для заселения гражданам необходимо предъявить справку об отсутствии контактов в течение двух недель с зараженными COVID-19.

По данным министерства курортов и туризма оккупированного Крыма, готовы принять туристов более 400 объектов размещения. «Более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования», – сообщила пресс-служба оккупационного ведомства.

Как отметил руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий, к возобновлению работы готовы почти все санатории, задержки могут быть у тех, кто работает по сезонам и вынужден заново нанимать работников. На загрузке объектов размещения, по его мнению, хорошо скажется отмена обязательных тестов на коронавирус. «Если бы мы говорили о загрузке четыре дня назад, я бы, наверно, говорил про определенные опасения. Сегодня, с изменением подходов Роспотребнадзора, открывается больше возможностей для наполнения объектов», – добавил он.