Все більше фактів вказує на те, що Росія готує загострення війни на Донбасі, якщо її вимоги не будуть виконані чинною українською владою.

Depo.ua продовжує відстежувати ситуацію навколо війни на Донбасі. Україна завжди перебуває під постійною загрозою повномасштабного нападу з боку Росії, однак бувають періоди, коли його ймовірність різко зростає.

Видання вже писало про те, як Росія будує новий військовий полігон біля кордону України. Цей полігон загальною площею понад 50 кв. км. прямо зараз зводиться у Воронезькій області для Вісленьскої мотострілецької дивізії загальновійськової армії Західного військового округу і офіційно призначається для проведення занять з бойової та спеціальної підготовки.

Відомо, що полігон буде нараховувати понад нових 100 об'єктів інфраструктури, включаючи танкодроми, автодроми, вододроми, військове стрільбище, тактичні поля і навчальні місця для виконання навчальних і контрольних стрільб танкових, артилерійських і мотострілкових підрозділів, вправ з подолання водних перепон, смуг перешкод.

Тобто, на полігоні буде все необхідне, щоб тримати цілу дивізію у постійній бойовій готовності поблизу українського кордону.

Однак, останні дані Головного управління розвідки (ГУР) свідчать, що не лише будівництвом полігонів займаються зараз на Росії. За словами представника ГУР Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, згідно з підтвердженими розвідданими, зараз у збройних силах РФ проводяться активні заходи оперативної та бойової підготовки.

Він зазначив, що цього року на Росії заплановані стратегічні навчання "Кавказ-2020", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня: буде залучено багато полігонів, у тому числі в окупованому Криму й у Південному військовому окрузі, з зосередженням великої кількості озброєння та військової техніки.

При цьому, починаючи вже з липня-серпня проводитимуться окремі спеціальні навчання підрозділів родів військ ЗС РФ, де вони відпрацьовуватимуть різні тактичні епізоди: наступальні, подолання водних перешкод, посилення, мобілізаційні заходи, а також взаємодію між військовим керівництвом та місцевою владою.

"Як показує досвід, саме в цей період створювані угруповання військ є найбільш небезпечними – вони можуть швидко перейти від навчання до безпосереднього застосування. Багато експертів схиляються до того, що це може відбутися", – попереджає Скібіцький.

Солідарний з ним і заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. Коментуючи навчання "Кавказ-2020", які восени планують провести Збройні сили РФ, Бондар зазначив, що значна кількість військових експертів і аналітиків поділяють думку про можливість військового наступу Росії.

За його словами, по-перше, спостерігається зростання військових потужностей на східному кордоні України, а по-друге – значне посилення військових угруповань російських військ у тимчасово окупованому Криму.

"Досить часто приводяться у підвищену бойову готовність російські окупаційні сили на території окупованого Донбасу. Будь-які навчання можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій, тому ризик, однозначно, зростає, і, звичайно, військові це бачать", – констатував Бондар.

Він бачить завдання МЗС у тому, щоб донести інформацію про реальність такої небезпеки до міжнародного співтовариства, зокрема, ООН, ОБСЄ і на двосторонньому рівні. Також на дипломатичному рівні мають місце активні публічні комунікації, мета яких показати, що Росія не відмовляється від своєї агресивної політики.

Заступник міністра цілком резонно зазначив, що змусити Росію відступити можуть різні чинники, у тому числі й внутрішня нестабільність у країні – наприклад, у зв'язку з голосуванням про внесення змін до Конституції РФ і невдоволенням результатами. Але про це якось іншим разом.

"У НАТО також розуміють, наскільки реальним є використання військового потенціалу Росії проти України, причому його активізація можлива якраз у найближчій перспективі. Тому нам треба ментально бути готовими до того, що Росія не зупиниться перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей", – зазначив Бондар.

Варто додати, що тривога Міноборони і МЗС небезпідставна, адже у військових навчаннях "Кавказ-2020" очікується задіяння щонайменше 100-120 тис. військовослужбовців, 3 тис. бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів та до 5 підводних човнів.

На небезпеку також вказує спроба Росії обманути світову спільноту. Адже відповідно до заяв російського військового керівництва, цьогорічне навчання "Кавказ" планується у глибині території країни на полігонах "Прудбой", "Капустин Яр", "Ашулук".

У той же час аналіз підготовки до навчання вказує, що ці заяви мають більше пропагандистський характер з метою відволікти увагу і формалізувати для російської пропаганди нібито відсутність російських військ поблизу українського кордону.

Українська ж військова розвідка усі ці питання відстежує у режимі реального часу і вже є інформація, що окремі епізоди навчань будуть відпрацьовані у прикордонних з Україною районах Росії, зокрема на полігонах "Кадамовський", "Кузьмінський", а також в окупованому Криму.

Ймовірно, що показова фаза стратегічних командно-штабних навчань буде проведена у формі декількох двосторонніх тренувань на Донському, Кримському, а також Владикавказському операційних напрямках. В акваторії Чорного моря можливе проведення міжфлотського навчання.

Здавалося б: якби Росія не збиралась загрожувати суверенній сусідній державі і не готувалась до чогось підступного, то навіщо їй приховувати справжнє місце проведення своїх військових навчань?

Паралельно з цим ми можемо спостерігати, як у підконтрольній проросійським силам частині інформаційного простору України останнім часом розганяються вже призабуті меседжі про утиски російської мови і культури в Україні і про те, як багато людей (згідно з замовними соцопитуваннями) через це потерпають.

Все це наштовхує на думку, що або російське військове вторгнення таки відбудеться (Путіну перед переобранням традиційно потрібна маленька переможна війна), або основна мета всього цього брязкання зброєю поблизу нашого кордону полягає у залякуванні української влади (а Зеленський вже встиг продемонструвати, що на нього можна результативно тиснути) та нав'язуванні на всіх рівнях думки про безальтернативність виконання російських вимог стосовно окупованих територій з натяком на здатність Кремля відстоювати свої інтереси з використанням сили, якщо доведеться.