Прокуратура АР Крим проведе слідчі дії через запуск руху вантажних поїздів Керченським мостом.

Про це Крим.Реалії повідомила Прокуратура АРК.

У відомстві уточнили, що Прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом запуску залізничного сполучення між АР Крим та Росією за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

За інформацією прокуратури, слідчі дії спрямовані на встановлення обставин запуску вантажних поїздів через Керченський міст, встановлення членів екіпажів зазначених поїздів, інших осіб, причетних до організації вантажних перевезень, а також встановлення і допит свідків цієї події.

«За результатами проведення зазначених слідчих дій буде дана правова оцінка діям причетних осіб», – повідомили в Прокуратурі АРК.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України сказали Крим.Реалії, що звернуться до Прокуратури АРК у зв'язку із запуском вантажних поїздів через Керченський міст.

Підконтрольна Кремлю влада Криму оголосила про запуск 30 червня вантажних поїздів через Керченський міст. Російський глава Криму Сергій Аксенов очікує, що це сприятиме зниженню цін на продукти на півострові. До цього через міст ходили тільки пасажирські вагони.

Раніше через пандемію коронавірусу російський перевізник відклав запуск дев'ятьох пасажирських поїздів з Росії до анексованого Криму.