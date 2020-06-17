Компания Илона Маска доставила на орбиту Земли третий геонавигационный GPS-спутник III поколения.

Об этом пишет SpaceX в Twitter, передает Украинская правда.

30 июня в 23:11 (по киевскому времени) ракета-носитель компания SpaceX Falcon 9 успешно доставила на орбиту планеты еще один GPS-спутник III поколения. Оператор технологиии GPS — Космическое командование ВВС США.

Всего, группировка третьего поколения GPS-спутников будет состоять из 32 аппаратов. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Существующей системой, которая используются для навигации, регистрации ядерных испытаний, отслеживания сигналов бедствия, пользуются более 4 миллиардов людей на планете, сообщает Лига.

Все спутники GPS III будут иметь совместимость с системой следующего поколения (OCX) и существующим созвездием GPS. Аналогами американкой GPS-системы является европейская Galileo и российская ГЛОНАСС.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая и доставила в космос спутник, спустя девять минут после старта успешно села на плавучую платформу "Just Read The Instructions" в Атлантическом океане в 634 км от места старта.