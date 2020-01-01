Резкое колебание цен на мировых нефтегазовых рынках и последствия пандемии COVID-19 оказали непосредственное влияние на страны-импортеры энергоресурсов, в том числе и Турции.

Анкара, взявшая курс на самообеспечение энергоносителями, в период пандемии ускорила разведку и добычу месторождений, в том числе в морской зоне, пишет Анадолу.

В одном из ведущих аналитических центров Турции - Фонде политических, экономических и социальных исследований (SETA) поделились оценками относительно перспектив развития энергетического рынка региона.

По мнению экспертов SETA, снижение спроса в странах-импортерах на фоне пандемии привело к резкому снижению доходов стран-экспортеров энергоресурсов.

Падение цен на нефть оказало положительное влияние на страны, импортирующие энергоресурсы, но это временный эффект.

Затраты Анкары на импорт энергоносителей существенно снизились.

При этом Турция увеличила объемы закупок "черного золота". Объем импорта нефти в первом квартале 2020 года стал самым высоким за последние пять лет, увеличившись на 10 процентов до 7,7 млн тонн. То есть, Турция, воспользовалась снижением цен, увеличив запасы нефти-сырца.

Однако в ценовом выражении экспорт Турции в первом квартале 2020 года оказался на 9,6 процента ниже прошлогоднего показателя – 9,980 млрд долларов против 11 млрд 36 миллионов за первые три месяца 2019 года. Ожидается, что к концу года экспорт энергоресурсов в ценовом выражении снизится еще больше.

По мнению экспертов SETA, низкие цены на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективах сопряжены с серьезными рисками для турецкой экономики ввиду падения спроса за рубежом.

Поэтому единственным выходом для страны - является минимизация зависимости от внешних источников энергоресрусов.

Именно поэтому Анкара в последние годы делает ставку на разведку и добычу месторождений, в том числе в Средиземном и Черном морях.

В настоящий момент турецкие суда ведут бурение месторождений в восточной части Средиземноморье и других регионах.

Кроме того, делается ставка на расширение газовых и нефтяных хранилищ страны, что также важно для энергобезопасности Турции.

Важным направлением является также сфера возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Пандемия привела к серьезным перебоям в поставках комплектующих к станциям, вырабатывающим электричество за счет ВИЭ. Цены взлетели вдвое, сказывается и на тарифах на электричество.