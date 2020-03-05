В России изготовили парогенераторы для I энергоблока турецкой АЭС «Аккую»

15:45 01.07.2020   Россия

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» завершено изготовление комплекта парогенераторов для первого энергоблока строящейся в Турции АЭС «Аккую». 

Об этом говорится в сообщении российской госкорпорации по атомной энергии «Росатом» со ссылкой на медиа-центр АО «Атомэнергомаш», пишет Анадолу.

В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора. Весь цикл изготовления длился около двух лет. В общей сложности специалистами по качеству были проведены 415 контрольных операций для каждого изделия.

Парогенератор - это теплообменный аппарат для производства водяного пара, вращающего турбину, преобразуя тепловую энергию в электрическую. Парогенератор является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр -более 4 метров, длина аппарата составляет около 15 метров. Вес оборудования – 340 тонн.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. АЭС планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года.

Стоимость строительства оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.



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