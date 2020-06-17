НАТО затвердив новий план оборони Польщі та країн Балтії

11:15 01.07.2020   Россия

Західний військовий альянс НАТО затвердив у вівторок, 30 червня, новий план оборони Польщі та країн Балтії після того, як союзники досягли компромісу з Туреччиною, яка наклала на нього вето.

Ця угода стала проривом після декількох місяців переговорів про вимогу Туреччини отримати більше підтримки в її боротьбі проти курдської міліції в Сирії, перш ніж вона дозволила плану вступити в силу, повідомляє ZN,UA з посиланням на  AFP.

Лідери НАТО погодилися з планом на саміті в грудні, але Анкара досі не дозволяла йому прийняти рішення.

Плани оборони НАТО засекречені, але литовські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони прагнуть посилити протиповітряну оборону і прискорити розгортання союзних сил в разі кризи.

Дипломатичне джерело НАТО в Брюсселі та міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс повідомили AFP, що плани були схвалені, не повідомивши при цьому інших подробиць.

«Питання вирішене, і плани затверджені», - сказав Лінас Антанас Лінкявічюс AFP.

«Туреччина діяла конструктивно, рішуче відстоюючи свої інтереси, як і завжди, і її дії ніколи не були спрямовані проти країн Балтії. Ми не повинні драматизувати, результат позитивний, і ми вітаємо це», - сказав він.

Анкара використовувала своє право вето, тому що вона хотіла, щоб НАТО визнав Сирійські курдські народні підрозділи захисту (YPG) терористами, вимогу, залишену оборонним альянсом.

Зокрема, конфлікт призвів до сварки між президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і його французьким колегою Еммануелем Макроном на саміті в грудні.

НАТО затвердив свій перший план оборони для країн Балтії і Польщі ще в 2010 році, але вони прагнули до того, щоб він постійно оновлювався, особливо після того, як Росія анексувала Крим в України в 2014 році.

Бен Ходжес, колишній командувач американської армії в Європі, який зараз працює в мозковому центрі CEPA в Вашингтоні, сказав, що угода є ключовою для «ефективного стримування» на тлі напруженості у відносинах з Росією.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп має намір збільшити контингент військових в Польщі.



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