Сенат вніс санкції проти "Північного потоку-2" в проект оборонного бюджету США

15:30 01.07.2020   Россия

Сенат американського Конгресу включив додаткові санкції проти "Північного потоку-2" в проект оборонного бюджету Сполучених Штатів.

Як пише ZN,UA з посиланням на Інтерфакс, про це повідомив конгресмен-республіканець Стів Уомак.

"Я пишаюся тим, що виступаю співавтором санкцій, спрямованих на припинення його будівництва, і аплодую Сенату за включення цього пріоритетного положення в проект оборонного бюджету", - написав він у своєму твіттері.

За його словами, російська влада хочуть використовувати проект як "інструмент примусу", а його метою нібито є посилення залежності Польщі та України від російського газу.

Автором пропозиції про включення розширеного пакета санкцій виступила група сенаторів: Тед Круз, Джинн Шейхін, Том Коттон, Рон Джонсон і Джон Баррассо. На їхню думку, це прискорить реалізацію введення обмежень і сприятиме "забезпеченню національної безпеки" США.

Сенат і Палата представників Конгресу представляють свої варіанти оборонного бюджету. Потім вони об'єднуються погоджувальною комісією, після чого обидві палати голосують за остаточний варіант, який направляється президенту на підпис.

Як раніше повідомлялося, деякі великі галузі економіки США знову змушені закриватися на карантин в спробі стримати пандемію коронавируса, погрожуючи повернути назад економічний травневий прогрес і посилити рецесію.

Під загрозою економіка не просто кількох штатів. Вірус поширюється так швидко в США, що заступник директора Центру з контролю захворювань США заявив в понеділок, що це було "дійсно початок" сплеску нових випадків.

Станом на сьогодні в світі зафіксовано понад 10 мільйонів випадків зараження COVID-19, говорять дані Центру системних досліджень при американському Університеті Джонса Хопкінса. США залишаються світовим лідером за кількістю заражених. Чверть всіх хворих в світі припадає на цю країну.



Ще на цю тему:

17:11 30.06.2020
Рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ набуло чинності
19:45 25.06.2020
Російський банк програв справу щодо санкцій в суді ЄС
16:45 18.06.2020
Німеччина може ввести санкції проти РФ через убивство чеченця в Берліні
19:30 17.06.2020
Брюссель: ЄС не буде переглядати політику щодо Росії
11:00 11.06.2020
В Вашингтоне озвучили список "самых жестких" мер против России
16:30 09.06.2020
Група підтримки України у Конгресі закликала Держдеп до санкцій проти компаній "Північного потоку-2"
15:30 09.06.2020
Кибератака РФ на Бундестаг: Германия требует ввести общеевропейские санкции
14:15 09.06.2020
Британія може "поховати" Північний потік-2
13:30 05.06.2020
Сенат США определился с новыми санкциями против Nord Stream 2
19:21 04.06.2020
МЗС про санкції проти Росії: наше завдання збільшити ціну, яку платить РФ
10:30 04.06.2020
Bloomberg повідомив подробиці про нові санкції США щодо “Північного потоку-2”
14:45 02.06.2020
Росії загрожують нові санкції: у ЄС готують відповідь на кібератаки на Бундестаг
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 01.07.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 28 - 30 июня
20:00 01.07.2020
НАТО открыло новую военную базу в граничащей с Россией стране / Фото
19:00 01.07.2020
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством ВС РФ
18:45 01.07.2020
Запасы свободных денег у россиян рухнули до исторического минимума
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
18:15 01.07.2020
У Туреччині потонув човен з мігрантами, до 60 осіб могли загинути
16:00 01.07.2020
Турция стремится снизить импортозависимость в сфере энергетики
14:30 01.07.2020
Крупнейший контейнерный терминал в Хорватии расширяет мощности для обработки крупнотоннажных судов
20:44 30.06.2020
Туреччина звинуватила Францію в намірах посилити присутність Росії у Лівії
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 01.07.2020
Наєв: ЗСУ нарощує сили на кримському напрямку
21:10 01.07.2020
Европарламент открестился от евродепутатов, приехавших в оккупированный Крым
20:30 01.07.2020
У російській колонії, де утримують українського політв'язня, зафіксували спалах COVID-19
20:15 01.07.2020
Денісова звернулась до ОБСЄ через обмеження доступу до незалежних ЗМІ у Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд