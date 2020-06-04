Сенат американського Конгресу включив додаткові санкції проти "Північного потоку-2" в проект оборонного бюджету Сполучених Штатів.

Як пише ZN,UA з посиланням на Інтерфакс, про це повідомив конгресмен-республіканець Стів Уомак.

"Я пишаюся тим, що виступаю співавтором санкцій, спрямованих на припинення його будівництва, і аплодую Сенату за включення цього пріоритетного положення в проект оборонного бюджету", - написав він у своєму твіттері.

За його словами, російська влада хочуть використовувати проект як "інструмент примусу", а його метою нібито є посилення залежності Польщі та України від російського газу.

Автором пропозиції про включення розширеного пакета санкцій виступила група сенаторів: Тед Круз, Джинн Шейхін, Том Коттон, Рон Джонсон і Джон Баррассо. На їхню думку, це прискорить реалізацію введення обмежень і сприятиме "забезпеченню національної безпеки" США.

Сенат і Палата представників Конгресу представляють свої варіанти оборонного бюджету. Потім вони об'єднуються погоджувальною комісією, після чого обидві палати голосують за остаточний варіант, який направляється президенту на підпис.

Як раніше повідомлялося, деякі великі галузі економіки США знову змушені закриватися на карантин в спробі стримати пандемію коронавируса, погрожуючи повернути назад економічний травневий прогрес і посилити рецесію.

Під загрозою економіка не просто кількох штатів. Вірус поширюється так швидко в США, що заступник директора Центру з контролю захворювань США заявив в понеділок, що це було "дійсно початок" сплеску нових випадків.

Станом на сьогодні в світі зафіксовано понад 10 мільйонів випадків зараження COVID-19, говорять дані Центру системних досліджень при американському Університеті Джонса Хопкінса. США залишаються світовим лідером за кількістю заражених. Чверть всіх хворих в світі припадає на цю країну.