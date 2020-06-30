Крупнейший контейнерный терминал в Хорватии расширяет мощности для обработки крупнотоннажных судов

14:30 01.07.2020   Средиземноморский регион

Крупнейший в Хорватии контейнерный терминал Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) в порту Риека сообщил о расширении своих мощностей для обработки более крупных контейнеровозов. 

В AGCT считают, что расширение возможностей по приему крупнотоннажных судов улучшит грузопоток между Азией и Европой и позволит эффективнее работать с рынком Центральной Европы. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Мaritime Еxecutive.

В новом проекте расширения мощностей терминала предусмотрены дноуглубительные работы в 100 метрах от южной набережной и удлинение причальной стенки, для того, чтобы довести общую длину причалов до 428 метров. Согласно данным порта, текущая глубина в этом районе ограничивает количество контейнеровозов, которые могут обрабатываться у причалов AGCT, что в свою очередь, уменьшает количество заходов и ограничивают возможности терминала по обработке крупнотоннажных судов с большой осадкой.

В AGCT считают, что расширение возможностей по приему крупнотоннажных судов улучшит грузопоток между Азией и Европой и позволит эффективнее работать с рынком Центральной Европы.

Отмечается, что по итогам 5 месяцев текущего года, несмотря на пандемию Covid-19, контейнерооборот через терминал вырос на 20%, при этом в мае был обработан рекордный месячный объем. Порт также инвестировал в развитие интермодальной инфраструктуры, что привело к значительному росту железнодорожных перевозок.

"Углубление имеет решающее значение для нашего бизнеса, поскольку необходимая глубина причала является ключевым требованием компаний, занимающихся контейнерными перевозками, чтобы продолжать заходить в порт Риека", - отметил генеральный директор AGCT Эммануэль Пападжаннакис.

Открытый в 2001 году, терминал в насточщее время функционирует как государственно-частное партнерство с Международной организацией контейнерных терминалов (ICTSI). Отмечается, что в 2019 году контейнерооборот терминала вырос на 20% и составил 271 817 TEU. В прошлом году терминал принял 314 контейнерных судов и 15 круизных лайнеров.



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