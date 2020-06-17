В Крыму "накрутили" явку на голосование по поправкам к конституции до 70%
|10:15 01.07.2020
|Крым
Т.н. "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что жители полуострова "активно включились в процесс голосования" по поправкам к конституции РФ.
Около 70% участников голосования "сделали свой выбор в Крыму", сообщил во вторник, 30 июня, "глава регионального парламента", пишет ТАСС.
"На эту минуту (23.00, 30 июня - ред.) у нас порядка 70% явка на голосование", - сказал Константинов на встрече депутатов Европарламента и международных экспертов, прибывших в Крым, чтобы ознакомиться с процессом голосования 1 июля.
Константинов заявил, что жители Крыма активно включились в процесс голосования. "Коллеги смогут убедиться в этом завтра своими глазами", - добавил Константинов.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.
Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".
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