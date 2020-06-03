Оккупанты считают, что грузовое ж/д сообщение поможет развитию порта Севастополя

14:00 01.07.2020   Севастополь

Морской порт Севастополя начнет развиваться после запуска грузового железнодорожного сообщения по Керченскому мосту.

Об этом заявил журналистам после открытия движения т.н. "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет ТАСС.

"Для Севастополя - это в перспективе важнейшая составная часть оживления морского порта. Сейчас мы создаем концепцию. Стабильное грузовое сообщение - это якорная часть развития порта", - сказал Развожаев, отметив, что после запуска грузового железнодорожного движения ожидает снижения цен на топливо и строительные материалы в регионе.

Во вторник, 30 июня, было открыто грузовое железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив. Два грузовых состава "Крымских железных дорог" - один со стороны полуострова, другой со стороны материка - отправились навстречу друг другу.

Кроме того, Развожаев подчеркнул, что запуск грузового железнодорожного сообщения имеет принципиальное значение для Балаклавского рудоуправления, которое является градообразующим и бюджетообразующим предприятием. "Для Севастополя <…>, прежде всего, действительно, Балаклавское рудоуправление - это известняк, который используется при металлургических процессах, который сейчас можно в обратную сторону отправлять", - сказал он.

Оккупационные власти также рассчитывают на стабилизацию и дальнейшее снижение цен на горюче-смазочные материалы. "В целом, конечно, это понятно, что мы рассчитываем <…> на стабилизацию цен, в дальнейшем все-таки на их снижение, прежде всего, конечно, на горюче-смазочные материалы. <...> Железная дорога [позволит] обеспечить стабильность поставок, [обеспечить] в этом смысле контроль за ценовой политикой", - заключил Развожаев.

Из-за санкций ряда стран против предприятий, работающих на аннексированном Россией Крымском полуострове, и их партнеров объем перевалки грузов в Севастопольском морском порту сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тысяч в 2018 году. Сейчас оккупационные власти города ищут возможности для развития порта, в первую очередь поднимается вопрос о возобновлении грузового морского сообщения с другими странами - например, с Сирией. Среди направлений, которые рассматриваются для работы Севморпорта, есть туризм, рыболовство.



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