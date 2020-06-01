К участию в главном военно-морском параде России планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военнослужащих.

Проведение парада запланировано на 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, такие данные привел в ходе совещания 30 июня глава военного ведомства Сергей Шойгу, пишет Sudostroenie.info, со ссылкой на МО России

Помимо Санкт-Петербурга, военно-морские парады пройдут в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус. В общей сложности в торжествах будут задействованы порядка двухсот боевых кораблей различных классов, более ста единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих.

Во время праздника особое внимание должно уделяться соблюдению комплекса противоэпидемических мер, чтобы исключить любые риски для здоровья участников парадов, подчеркнул Сергей Шойгу.