В Севстопольском государственном университете разработали систему "Умный буй".

Ученые СевГУ совместно с компанией "Марлин-юг" разработали систему "Умный буй", отслеживающую актуальную информацию о температуре, прозрачности и уровне воды в водоемах с погрешностью плюс-минус 5 см.

Об этом сообщает пресс-служба университета, пишет sudostroenie.info.

Экспериментальный буй установили в Чернореченском водохранилище в 60 м от берега (глубина в этой точке — 6 м). Помощником ему служит беспилотный надводный аппарат, делающий картограмму дна.

Несмотря на то, что данные обновляются с интервалом в 30 секунд, от светил науки уже поступила рекомендация по установке ещё нескольких устройств для исключения некорректного отображения данных при плохой погоде.