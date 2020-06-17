В'язень Кремля Айдер Саледінов, засуджений у складі першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", який перебуває в колонії в Башкортостані (РФ), повідомив, що провів сім днів у штрафному ізоляторі.

Про це дружина політв'язня Гузаль Сулейман-Заде розповіла Укрінформу.

«30 червня поговорили з чоловіком по телефонному «офіційному зв'язку». Зараз стан здоров'я кращий, але вже кілька разів за час перебування в колонії він перехворів на ГРВІ, яке у нього протікає тривало і з ускладненнями через хронічний тонзиліт. Невирішеним залишилося питання з лікуванням зубів», - розповіла вона.

За її словами, зараз Айдер перебуває в загоні, але нещодавно він відсидів сім днів у штрафному ізоляторі. При цьому Сулейман-Заде нагадує, що майже відразу після прибуття в колонію її чоловік був поміщений у ШІЗО та відсидів там 30 днів.

Дружина політв'язня разом з дружинами інших засуджених у цій справі сподівається, що після зняття обмежень на відвідування, накладених через епідемію COVID-19, їхніх чоловіків зможе відвідати консул України.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня 2020 року фігурантів першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» було етаповано з ростовського СІЗО у Башкортостан. Адвокати підтвердили прибуття у виправні колонії міста Салават усіх засуджених у цій справі.

Айдер Саледінов перебуває у ВК-2 в Салаваті. Там же відбувають покарання Рустем Ісмаїлов і Теймур Абдуллаєв. Узеїр Абдуллаєв і Еміль Джемаденов утримуються у ВК-16, у цьому ж таки місті.

Фігуранти першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» були затримані російськими силовиками 12 жовтня 2016 року. Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив їх до різних термінів ув'язнення в колонії суворого режиму - від 12 до 17 років. 24 грудня 2019 року ВС РФ в апеляції пом'якшив вирок на пів року кожному обвинуваченому.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав п'ятьох обвинувачених у справі першої сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір політичними в'язнями.