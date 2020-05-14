У Києві презентували IT-програму моніторингу порушення права власності в Криму
|12:45 01.07.2020
|Крым
У Києві презентували комп'ютерну програму з моніторингу порушення права власності в анексованому Росією Криму.
Як повідомляє Прокуратура АРК, розробка була презентована за підтримки міжнародного фонду «Відродження» в рамках проєкту «Використання IT-технології для забезпечення доступу до правосуддя жертв масових порушень прав людини в умовах збройного конфлікту», пише Крим.Реалії.
У Прокуратурі АРК зазначили, що впровадження IT-рішень у роботі відомства «значно допоможе в забезпеченні ефективної обробки масиву даних по здійснюваних окупаційною владою військових злочинах і злочинах проти людяності на окупованій території».
Президент Росії Володимир Путін 20 березня розширив перелік територій, земельні ділянки, які не можуть бути у власності в «іноземців» і «зарубіжних юридичних осіб» – до списку увійшли більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова. Заборона не поширюється на три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Аналогічним чином до переліку не увійшла Верхньосадовська сільська рада в Нахімовському районі Севастополя.
У представництві президента України в АРК назвали «військовим злочином» указ Путіна щодо землі в Криму. Прокуратура АР Крим кваліфікує такі дії російської влади за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
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