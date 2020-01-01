Станции слежения за радиационной обстановкой на севере Европы выявили превышение концентраций радиоактивных изотопов воздухе.

Йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии, сообщает GreenPeace Russia со ссылкой на национальные ведомства этих стран, пишет finanz.ru.

В Швеции радионуклиды (цезий-134, цезий-137 и рутений-103) выявлялись по данным на 22-23 июня, сообщил исполнительный секретарь Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо. По его словам, концентрация изотопов выше обычного уровня, но не представляет угрозы для здоровья.

Национальный институт здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов проанализировал имеющиеся данные и пришел к выводу, что источником радиоактивного облака являются западные регионы России. Ту же оценку подтверждает Зербо из Организации по ДВЗЯИ.

Как полагают в RIVM, радионуклидный состав может указывать на повреждение первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции (АЭС); при повреждении реактора или топливного элемента атомного ледокола, атомной подводной лодки или разгерметизации отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), недавно выгруженного из реактора.

Конкретное местоположение источника не может быть идентифицировано из-за ограниченного количества измерений, подчеркивает RIVM.

В первую очередь под подозрение попадает Кольская АЭС (с четырьмя устаревшими реакторами ВВЭР-440), а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря, пишет GreenPeace.

Утечка реакторных изотопов могла произойти и на трёх работающих реакторах чернобыльского типа РБМК-1000 Ленинградской АЭС или на одном из новых ВВЭР-1200, полагают в организации.

По словам Зербо, источник радионуклидов, скорее всего, не военный, а гражданский. Российский сайт оперативной информации, приводящий данные станций Росгидромета по мощности дозы гамма-излучения, бета-активности в воздухе и бета-активности суточных выпадений не показывает никаких превышений обычных значений вблизи атомных станций на западе России в июне. Также повышенные концентрации радионуклидов в воздухе в июне не отражены в сводках Росгидромета.

В Росэнергоатоме заявили, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на АЭС северо-западе России в июне не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям.

«Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет», - пояснил предстатель госкорпорации.

При этом на обоих станциях идут ремонтные работы. На Ленинградской АЭС с 15 мая в планово-предупредительном ремонте находится энергоблок №3, а на Кольской АЭС - энергоблоки № 3 и 4(с 16 мая и 11 июня, соответственно).

В июне 2017-го в Европе обнаружили рутений-106, который связали с выбросами на ПО «Маяк» в Челябинской области. «Росатом» эти сведения категорически опровергал.

Фото с сайта finanz.ru