Російські силовики системно та безкарно застосовують тортури в окупованому Криму, - правозахисники

12:00 01.07.2020   Крым

Після окупації Криму Росією застосування тортур співробітниками ФСБ РФ і поліції стосовно громадян України стало системним і безкарним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Кримчани позбавлені права на правовий захист у разі застосування тортур, оскільки заяви про катування не розслідуються в Криму, а в судах практично не розглядаються справи про застосування тортур співробітниками силових структур РФ щодо цивільних осіб. Навіть у випадках винесення вироків за застосування насильства, покарання застосовуються мінімальні (штрафи і умовне позбавлення волі)", - розповідає аналітик КПГ Олександр Сєдов.

Моніторинг застосування у Криму статті 302 КК РФ показує, що за цією статтею немає жодного рішення суду. "Попри те, що опис фактів катувань (як зібраних КПГ, так і описаних у вироках за статтею 286 КК РФ) містить необхідні ознаки складу злочину за статтею 302 КК РФ. Це свідчить про сформовану практику, за якої застосування насильства представниками російських силових структур розглядається як перевищення повноважень, але не як застосування тортур", - наголошується в повідомленні.

Практика застосування статей 117 і 286 КК РФ вказує на те, що ст. 117 КК РФ застосовується для покарання за тортури або насильство, вчинені особами, що не належать до представників влади. "Якщо тортури здійснюють співробітники силових структур РФ, то це розглядається тільки як "перевищення посадових повноважень". Іншими словами, "представник влади не може катувати, він може лише перевищити свої повноваження". Аналіз зібраної КПГ інформації про вироки за статтями 117 і 286 КК РФ показує, що "судді" і "слідчі органи" не виносять вироків, пов'язаних із реальним позбавленням волі, щодо співробітників силових структур РФ, а винесені вироки ухвалюють застосовувати  як покарання мінімальні терміни або меншій, ніж мінімальний. Єдине рішення про реальне позбавлення волі винесено  стосовно співробітника МВС, який побив іншого співробітника. Щодо співробітників ФСБ РФ взагалі не виявлено жодної кримінальної справи на сайтах кримських  "судів", - повідомляють правозахисники.



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