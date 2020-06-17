ЗМІ: 90% особового складу ЧФ Росії проти поправок до конституції РФ

09:15 01.07.2020   Крым

Підтвердженням невдоволення особового складу ЧФ РФ стали обурення та здивування блогерів окупованого Криму в соціальних мережах. Побоювання блогерів підтверджують численні місцеві мешканці в коментарях.

Про це повідомляє кримський ресурс "Новости Крыма", інформує Цензор.НЕТ.

Так, севастопольський блогер Олексій Процько на своїй сторінці у Facebook озвучив інсайдерську інформацію за попередніми результатами голосування на ЧФ: "вчора з'явилася інформація, що ЧФ видав 90% проти поправок".

Першими незадоволеними на ЧФ стали 28 моряків патрульного корабля "Василь Биков". Після цього окупованим Севастополем поповзли чутки, що "флот голосує проти".

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на російський ресурс "Карта порушень на виборах", повідомляв, що офіцери російського корабля "Василь Биков" розповіли штабу Навального в Краснодарі, що їм пригрозили звільненням через голосування проти поправок.

Крім того, в соцмережах опубліковано інформацію про факти тиску на особовий склад російського військового корабля "Василь Биков" з боку вищого командування через витік даних про результати голосування на кораблі щодо поправок до конституції в штаб російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Штаб Навального в Краснодарі.

Також, за інформацією штабу Навального в Краснодарі, командування в особі полковника Аксаріна С.Ю. вимагало від командира російського корабля "Василь Биков" сфальсифікувати результати, де 100% особового складу корабля мають проголосувати "за", а також знайти хто передав інформацію в штаб Олексія Навального.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что на Черноморском флоте (ЧФ) в голосовании к поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие 100 процентов военнослужащих, личный состав, находящийся в командировках или выполняющий боевые задачи.

Кроме военнослужащих, находящихся в пунктах постоянной дислокации проголосовали также моряки, выполняющие специальные задачи в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне.

30 июня проголосовала последняя часть личного состава, выполнявшая боевые задачи в акватории Чёрного моря.

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» и ракетного катера «Ивановец» после прибытия в назначенные районы сил для ротации зашли в ближайшие пункты базирования сил Черноморского флота и приняли участие в голосовании.



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