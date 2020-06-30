У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину

11:40 01.07.2020   Молдова

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним розмір штрафів за порушення карантину.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, відповідне рішення суд оголосив 30 червня.

Як повідомила голова Конституційного суду Домніка Маноле, суд визнав такими, що суперечать Конституції країни, положення Кодексу про правопорушення, згідно з якими "фізичні особи, які не дотримуються заходів профілактики, попередження та боротьби з епідемічними захворюваннями та ставлять під загрозу громадське здоров’я" караються штрафом у розмірі від 22,5 тисяч леїв (близько 1160 євро, або близько 34 600 гривень).

Згідно з рішенням суду, для визначення розміру штрафу повинна використовуватися стаття 34 Кодексу про правопорушення, згідно з якою штрафи для фізичних осіб мають становити від 1 до 500 умовних одиниць – від 50 до 2,5 тисяч леїв.

Рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню. Видання не зазначає, які наслідки матиме рішення КС для людей, які вже сплатили такий штраф.

Наприкінці травня сума штрафів, яку сплатили мешканці Молдови за порушення карантину, досягла  44 млн леїв, що дорівнює близько 2,2 мільйона євро.

З них на той час сплатили близько 4 млн леїв – зокрема, через те, що визнання провини та оперативна сплата штрафу дозволяє сплатити від 50% до третини від його суми.  



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