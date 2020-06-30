ЄС дозволив відкрити кордони лише для окремих категорій українців

08:15 01.07.2020   Украина

Рада Євросоюзу у вівторок затвердила рішення, яким дозволила країнам-членам з 1 липня відкрити в’їзд для окремих категорій українців. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди", який ознайомився з рішенням Ради ЄС. 

Попри те, що за рішенням, ухваленим Радою ЄС у вівторок, 30 червня, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу, з 1 липня в’їзд все ж з'явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших третіх країн.  

Держави-члени ЄС мають право відкривати в'їзд для наступних категорій: тих, хто подорожує з метою навчання; моряків, що прямують на корабель; громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом, а також висококваліфікованих працівників третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Також зберігається дозвіл на в'їзд для тих категорій мешканців України, які досі підпадали під винятки, зокрема, членів родин громадян ЄС; тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ; сезонних працівників; дипломатів тощо 

Як повідомлялося, Рада ЄС у вівторок погодила зняття коронавірусних обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для жителів низки країн з 1 липня. України у цьому списку немає. 

Згідно з рішенням, з 1 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для резидентів наступних третіх країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай. У випадку останнього - за умови взаємного скасування обмежень.

Обмеження скасовуються не для громадян зазначених держав, а за місцем проживання, відтак українці, які живуть у цих державах, зможуть потрапити до Євросоюзу з метою несуттєвих поїздок, наприклад туризму.



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