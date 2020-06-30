Греція встановлює "плавучий паркан" у морі поблизу острова Лесбос для захисту від нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Плавучий паркан" довжиною близько 3 км та висотою понад один метр встановлять на північному сході від острова з метою ускладнити прибуття нелегальних мігрантів з території Туреччини.

Як повідомляють у міністерстві оборони, зараз проєкт – на завершальному етапі. Спорудження бар’єру та його утримання протягом 4 років буде коштувати близько 500 тисяч євро.

У правозахисних організаціях, зокрема, Amnesty International, критикують ідею як таку, що ускладнить роботу рятувальників, які займаються порятунком мігрантів у морі.

Лесбос з 2015 року є одним з головних "воріт", через які мігранти та шукачі притулку намагаються потрапити до ЄС.

Після початку пандемії коронавірусу кількість мігрантів, які прибувають на грецькі острови з Туреччини, різко зменшилася. Починаючи з квітня, на Лесбос прибули лише 350 осіб.

Загалом у 5 таборах для шукачів притулку на грецьких островах в Егейському морі проживають понад 33 тисячі людей, попри те, що вони розраховані на 5400 осіб. Ще близько 70 тисяч шукачів притулку розміщені у таборах на материковій частині країни.

Як повідомлялося раніше, за даними Європейського бюро підтримки притулку (EASO) кількість заявок на отримання притулку у ЄС навесні 2020 року впала до 10-річного мінімуму – внаслідок пандемії коронавірусу та закриття кордонів.