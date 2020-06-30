У МОЗ допускають закриття курортів в Україні через коронавірус
|11:00 01.07.2020
|Украина
В Україні можуть бути запроваджені додаткові обмежувальні заходи стосовно курортів, зокрема в Одесі, через значне збільшення кількості інфікованих новим коронавірусом COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ТСН, пише Українська правда.
"Звичайно, можливо (закриття курортів, зокрема в Одесі - ред.). Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількість зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпаття - це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно, 56% - у Волинській області. Добираються до 50% - Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - сказав Степанов.
За словами очільника МОЗ , захворюваність на коронавірус спаде, щойно українці будуть виконувати поради МОЗ.
Станом на 30 червня в Україні зафіксували 44334 заражень. З початку епідемії померли 1159 людей, а вилікувалися понад 19 тисяч.
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