В Україні можуть бути запроваджені додаткові обмежувальні заходи стосовно курортів, зокрема в Одесі, через значне збільшення кількості інфікованих новим коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ТСН, пише Українська правда.

"Звичайно, можливо (закриття курортів, зокрема в Одесі - ред.). Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількість зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпаття - це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно, 56% - у Волинській області. Добираються до 50% - Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - сказав Степанов.

За словами очільника МОЗ , захворюваність на коронавірус спаде, щойно українці будуть виконувати поради МОЗ.

Станом на 30 червня в Україні зафіксували 44334 заражень. З початку епідемії померли 1159 людей, а вилікувалися понад 19 тисяч.