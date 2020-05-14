У Миколаївській області пройшли масштабні навчання української морської авіації.

Морська авіаційна бригада в ході льотно-тактичних навчань п'ять днів відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів при забезпеченні дій сил ВМС України, повідомляє "Армія Інформ".

До навчань було залучено майже весь особовий склад частини, вертольоти Мі-14, Мі-8 та літак Ан-26.



Екіпажі вдосконалювали льотні навички. Відпрацьовувалися варіанти пошуку та надання невідкладної допомоги як цивільним особам, що зазнали лиха, так і військовим пілотам.

Військові відпрацьовували навички евакуації пошуково-рятувальним вертольотом, зі скиданням спеціальної човна, з підйомом рятувальної лебідкою та у взаємодії з кораблем.

Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, - розгортання по тривозі та підготовка позабазових аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для їжі та відпочинку.

Кульмінацією навчань став пошук та відстеження субмарини противника з подальшим нанесенням бомбового і торпедного ударів.

Також були відпрацьовані елементи перевезення та десантування в заданий район сил морської піхоти. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення прийому вантажів з транспортного літака Ан-26.

Фото: Армія Інформ