На Миколаївщині пройшли масштабні навчання морської авіації / Фото
|10:45 01.07.2020
|Николаевская обл.
У Миколаївській області пройшли масштабні навчання української морської авіації.
Морська авіаційна бригада в ході льотно-тактичних навчань п'ять днів відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів при забезпеченні дій сил ВМС України, повідомляє "Армія Інформ".
До навчань було залучено майже весь особовий склад частини, вертольоти Мі-14, Мі-8 та літак Ан-26.
Екіпажі вдосконалювали льотні навички. Відпрацьовувалися варіанти пошуку та надання невідкладної допомоги як цивільним особам, що зазнали лиха, так і військовим пілотам.
Військові відпрацьовували навички евакуації пошуково-рятувальним вертольотом, зі скиданням спеціальної човна, з підйомом рятувальної лебідкою та у взаємодії з кораблем.
Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, - розгортання по тривозі та підготовка позабазових аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для їжі та відпочинку.
Кульмінацією навчань став пошук та відстеження субмарини противника з подальшим нанесенням бомбового і торпедного ударів.
Також були відпрацьовані елементи перевезення та десантування в заданий район сил морської піхоти. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення прийому вантажів з транспортного літака Ан-26.
Фото: Армія Інформ
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