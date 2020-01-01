Пожежа в одеському коледжі: справу передали до суду

10:30 01.07.2020   Одесса

Приморський райсуд Одеси розгляне обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців, яким прокуратура інкримінує причетність до масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що сталася 4 грудня 2019 року і призвела до загибелі 16 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури, пише Укрінформ.

"Одеська обласна прокуратура скерувала до Приморського райсуду Одеси обвинувальний акт стосовно директора одеського коледжу, завідувача господарства, завідувача денного відділення економіки та підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, яким інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі в освітньому закладі по вулиці Троїцькій, 25 (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, під час досудового розслідування правоохоронці допитали 286 осіб (свідків, очевидців події, потерпілих), проведено упізнання загиблих, 65 виїмок документів та проведено 61 судову експертизу.

Як повідомлялося, внаслідок пожежі, що сталась у грудні минулого року, загинули 16 осіб, ще 31 особа отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Вогонь повністю зруйнував багатоповерхову будівлю - пам’ятку архітектури 1914 року, в якій розташовувався освітній заклад, і знищив усе майно.



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