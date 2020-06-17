Нефтетерминал «Южный» принял пятый танкер с нефтью для Беларуси

10:00 01.07.2020   Украина

Морской нефтяной терминал «Южный», оператором которого является АО «Укртранснафта», в понедельник, 30 июня, начал выгрузку судовой партии нефти сорта Azeri Light объемом 85 тысяч тонн, предназначенной для Беларуси.

«Это уже пятый танкер, принятый терминалом с начала года в рамках договора с BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО «Белорусская нефтяная компания», — сообщила пресс-служба «Укртранснафты», пишет издание Порты Украины.

Обработка транзитных грузов нефти сорта Azeri Light осуществлялась для дальнейшей транспортировки по нефтепроводу Одесса—Броды и магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Мозырского нефеперерабатывающего завода (Беларусь).

В марте-апреле нефтяной терминал «Южный» обработал четыре танкерные партии нефти общим объемом около 350 тыс. тонн. С 2017 года терминал не совершал операций по перегрузке нефти.

Договор между АО «Укртранснафта» и BNK (UK) Limited действует до окончания 2020 года.

Морской нефтяной терминал «Южный» обеспечивает прием, отгрузку и транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам. Комплекс оборудован четырьмя стендерами производства компании FMC (Франция). Максимальная продуктивность погрузки (разгрузки) по одному стендеру составляет 4 тыс. кубометров в час. Резервуарный парк терминала составляют десять нефтяных резервуаров суммарной емкостью 200 тыс кубометров.



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