Таманский терминал навалочных сухогрузов сможет принимать суда дедвейтом до 220 тыс тонн

09:45 01.07.2020   Россия

Таманский терминал навалочных сухогрузов сможет принимать суда дедвейтом до 220 тысяч тонн.

Капитан порта Тамань выпустил распоряжение о завершении дноуглубительных работ у причала №1 Таманского терминала навалочных грузов до разрешенной осадки судов 18,5 м. Об этом сообщает пресс-служба ОТЭКО, пишет Sudostroenie.info.
 
Таким образом, ТТНГ готов обеспечить приём и загрузку на полную осадку крупнейших судов, способных проходить через Босфорский пролив на регулярной основе, а также балкеров с дедвейтом до 220 тысяч тонн.
 
Генеральный директор ООО "ОТЭКО-Портсервис" Александр Меткин отметил: "Причал №1 ТТНГ стал первым на Юге России глубоководным сооружением, способным принимать сухогрузы с дедвейтом до 220 тысяч тонн".
 
Дноуглубительные работы проводились в рамках строительства морской инфраструктуры Таманского терминала навалочных грузов. В настоящее время введены в эксплуатацию 1, 2, 3 и 4 причалы.



Ще на цю тему:

12:30 05.06.2020
Из-за обрушения ж/д моста парализована работа Мурманского торгового порта
12:00 22.05.2020
На Таманском терминале навалочных грузов началась погрузка первого балкера
10:40 05.03.2020
Морскому порту Ейск передано подводное гидротехническое сооружение / Фото
11:51 11.02.2020
Росморпорт проводит тендер на дноуглубительные работы в акватории порта Кавказ
14:45 26.09.2019
В России озвучили новый состав инвесторов порта Тамань
12:30 10.09.2019
Российские угольные компании потеряли интерес к порту Тамань
15:17 15.07.2019
Под «Адмирала Кузнецова» сломают стенку
15:25 14.02.2019
ВТБ выкупил зерновой терминал у Новороссийского морского порта
09:02 27.03.2018
Правительство РФ одобрило перевод тарифов портов в рубли
18:32 03.10.2017
В России вводят инвестиционный сбор в морских портах
18:09 16.08.2017
Путин поручил перейти на рубли при расчете тарифов для стивидоров с 2018 года
08:34 09.08.2017
В России придумали новый портовый сбор для судовладельцев
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
17:45 26.06.2020
Грузия разрешила смену экипажей и ротацию моряков
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 01.07.2020
COVID-19: На главный военно-морской парад в РФ выйдут 46 кораблей, катеров и подводных лодок
12:30 01.07.2020
Над Скандинавией обнаружили радиоактивное облако из России / Карта
12:15 01.07.2020
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник Космического командования ВВС США
11:15 01.07.2020
НАТО затвердив новий план оборони Польщі та країн Балтії
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 01.07.2020
Крупнейший контейнерный терминал в Хорватии расширяет мощности для обработки крупнотоннажных судов
20:44 30.06.2020
Туреччина звинуватила Францію в намірах посилити присутність Росії у Лівії
14:41 30.06.2020
Туреччина чекає українських туристів вже з початку липня
11:46 30.06.2020
США могут выкупить у Турции российские С-400
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 01.07.2020
Обеспечивать восточный Крым водой будет "самое современное в мире оборудование"
14:45 01.07.2020
COVID-19: Жители Украины могут въезжать в Венгрию на сутки без дополнительных подтверждающих документов
14:15 01.07.2020
Оккупанты отмечают рост количества «диких» туристов в Крыму
14:00 01.07.2020
Оккупанты считают, что грузовое ж/д сообщение поможет развитию порта Севастополя
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд