Таманский терминал навалочных сухогрузов сможет принимать суда дедвейтом до 220 тысяч тонн.

Капитан порта Тамань выпустил распоряжение о завершении дноуглубительных работ у причала №1 Таманского терминала навалочных грузов до разрешенной осадки судов 18,5 м. Об этом сообщает пресс-служба ОТЭКО, пишет Sudostroenie.info.



Таким образом, ТТНГ готов обеспечить приём и загрузку на полную осадку крупнейших судов, способных проходить через Босфорский пролив на регулярной основе, а также балкеров с дедвейтом до 220 тысяч тонн.



Генеральный директор ООО "ОТЭКО-Портсервис" Александр Меткин отметил: "Причал №1 ТТНГ стал первым на Юге России глубоководным сооружением, способным принимать сухогрузы с дедвейтом до 220 тысяч тонн".



Дноуглубительные работы проводились в рамках строительства морской инфраструктуры Таманского терминала навалочных грузов. В настоящее время введены в эксплуатацию 1, 2, 3 и 4 причалы.