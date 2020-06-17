Завершилась очередная экспедиция научно-исследовательского судна севастопольского Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН «Профессор Водяницкий».

Судно провело в море 26 суток, пишет Новый Севастополь.

«Благодаря экспедиционным возможностям впервые за последние 30 лет учёными ФИЦ ИнБЮМ проведены исследования звукорассеивающих свойств гидробионтов Чёрного моря и получены новые данные о структуре звукорассеивающих слоёв и их пространственном распределении в современных антропогенных и природных условиях. Начато изучение распределения запасов антропогенных радионуклидов в донных отложениях северо-восточной части Азовского моря. Впервые для Чёрного моря учеными ФИЦ ИнБЮМ проведены исследования суточной динамики вертикального распределения метана в толще воды с привязкой к звукорассеивающим слоям», –сообщает пресс-служба института.

Результаты, полученные в процессе экспедиции, позволят провести сравнительный многолетний анализ динамики видового состава и численности ихтиопланктона в исследуемой акватории, охарактеризовать пространственно-временную изменчивость численности индикаторных групп бактериопланктона и бактериобентоса – основных деструкторов органического вещества аллохтонного и автохтонного происхождения в морской среде. Учёные смогут дать оценку уровню нефтяного загрязнения вод и донных осадков прибрежной акватории оккупированного Крыма и Кавказа. Получены новые данные о тонкой вертикальной структуре распределения биооптических показателей в водах Азово-Черноморского бассейна в зависимости от гидрофизических характеристик в летний период. А также данные, характеризующие структуру поля биолюминесценции Чёрного моря в летний период.

Участие в экспедиции сотрудников филиала института, Карадагской научной станции, позволило провести оценку популяции дельфинов в Чёрном и Азовском морях. Встретился им и дельфин-альбинос.

В экспедиции 113-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» приняли участие 25 научных сотрудников, большинство (56%) из которых молодые учёные.

В рейсе также принимали участие представители Морского гидрофизического института и Института природно-технических систем.

Напомним, научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» 4 июня вышло из севастопольского порта в летнюю морскую экспедицию.