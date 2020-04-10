В оккупированном Севастополе уровень безработицы вырос почти в пять раз
|09:00 01.07.2020
|Севастополь
Количество граждан, зарегистрированных в севастопольском Центре занятости, в 2020 году увеличилось почти в пять раз в сравнении с прошлым годом.
Таковы последствия распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила директор Центра занятости Светлана Рендак, пишет Новый Севастополь.
«У нас в Центре занятости зарегистрировано порядка 6 тысяч человек. Для примера скажу, что в прошлом году на эту дату было зарегистрировано 1,3 тысячи человек. То есть практически в пять раз у нас больше стало зарегистрированных, – заявила она в эфире телеканала «СТВ». – Пандемия все же сказалась».
Рендак отметила, что статус безработных в оккупированном Севастополе имеют около 4 тысяч человек. В пресс-службе департамента соцзащиты уточнили, что этот статус получают люди, которым уже были предложены какие-то вакансии. Безработными также не могут быть пенсионеры. Все прочие числятся как ищущие работу.
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