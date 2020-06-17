Засуха: Реки в оккупированном Крыму превратились в ручьи / Фото

08:45 01.07.2020   Крым

Две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе оккупированного Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

Обе реки берут свое начало на самом крупном горном плато в Крыму – Караби-Яйле. В Белогорске Танасу впадает в Биюк-Карасу, пишут Новости Крыма.

«Весной в Крыму почти не было осадков, в июне дожди были, но этого очень мало, чтобы пополнить истощившиеся подземные воды, с которых берут питание истоки этих рек. Чтобы подземные воды пополнились, а вместе с ними и истоки крымских рек, нужны продолжительные осадки, которых в Крыму нет. Положение в этом году плачевное не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и другими реками и водоемами Крыма», – прокомментировал ситуацию активист Решад Меметов.

По информации активиста, также продолжают мелеть Белогорское и Тайганское водохранилища в Белогорском районе.

Ранее крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, прокомментировал идею главы Крыма Сергея Аксенова «перебросить» из Тайганского водохранилища по 60 тысяч кубометров воды в сутки, чтобы «полностью закрыть потребность» полуострова по воде. В частности, бизнесмен сказал, что «нельзя забрать то, чего нет».

Аксенов утверждает, что после сильных июньских ливней в Крыму в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища поступило более 300 тысяч кубометров воды. По его словам, «полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки».

Фото с сайта Новости Крыма



Ще на цю тему:

15:15 01.07.2020
Обеспечивать восточный Крым водой будет "самое современное в мире оборудование"
08:00 01.07.2020
Оккупанты рассказали о готовности объектов водоснабжения Восточного Крыма
18:01 30.06.2020
У 2020 році Росія може почати військове вторгнення в Україну через брак води в Криму
08:31 30.06.2020
В анексованому Криму "влада" почала перекачування води з Іванівського водозабору
17:17 24.06.2020
Про небезпеку через підйом рівня річок попередили жителів окупованого Криму
08:31 24.06.2020
Росія довела до аварійного стану Північно-Кримський канал на окупованій території
12:30 23.06.2020
Оккупанты в Крыму хотят решить проблемы с водой с помощью авиации
14:15 19.06.2020
Из пустого в порожнее: В Крыму решили перебросить воду из Тайганского водохранилища в Симферополь
11:15 19.06.2020
Оккупанты заговорили о том, что подача днепровской воды навредит экологии Крыма
20:30 17.06.2020
Депутати не дали згоду на приватизацію Північно-Кримського каналу
11:30 17.06.2020
Раді рекомендують не дозволяти приватизацію підприємств, які можуть постачати воду в Крим
09:30 17.06.2020
Сколько воды осталось в водохранилищах для ЮБК / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
14:45 23.06.2020
Попавших в беду азербайджанских моряков доставили из Мавритании в Турцию
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
10:42 24.06.2020
Прем’єра Болгарії, який увійшов до церкви без маски, оштрафують за порушення карантину
Всі новини країни
Греция Греция
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
13:45 23.06.2020
У НАТО тривають військові навчання для посилення спільної розвідки
17:31 22.06.2020
В уряді Греції заявляють, що не припинять боротися за мармури Парфенона
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
17:45 26.06.2020
Грузия разрешила смену экипажей и ротацию моряков
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
14:44 26.06.2020
Президент Молдови пішов на самоізоляцію після візиту до Москви
11:31 26.06.2020
У Молдові не підтвердили збільшення скидів води на одній з ГЕС через повені в Україні
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 01.07.2020
COVID-19: На главный военно-морской парад в РФ выйдут 46 кораблей, катеров и подводных лодок
12:30 01.07.2020
Над Скандинавией обнаружили радиоактивное облако из России / Карта
12:15 01.07.2020
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник Космического командования ВВС США
11:15 01.07.2020
НАТО затвердив новий план оборони Польщі та країн Балтії
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 01.07.2020
Крупнейший контейнерный терминал в Хорватии расширяет мощности для обработки крупнотоннажных судов
20:44 30.06.2020
Туреччина звинуватила Францію в намірах посилити присутність Росії у Лівії
14:41 30.06.2020
Туреччина чекає українських туристів вже з початку липня
11:46 30.06.2020
США могут выкупить у Турции российские С-400
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 01.07.2020
Обеспечивать восточный Крым водой будет "самое современное в мире оборудование"
14:45 01.07.2020
COVID-19: Жители Украины могут въезжать в Венгрию на сутки без дополнительных подтверждающих документов
14:15 01.07.2020
Оккупанты отмечают рост количества «диких» туристов в Крыму
14:00 01.07.2020
Оккупанты считают, что грузовое ж/д сообщение поможет развитию порта Севастополя
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд