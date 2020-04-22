«Черкизон переехал»: Ялтинскую набережную превращают в базар / Фото
|08:30 01.07.2020
|Ялта
На набережной оккупированной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».
Об этом сообщил отдел информационной политики оккупационной администрации города Ялта, пишут Новости Крыма.
Оккупанты сообщили, что ярмарка пройдет с 3 по 13 июля в рамках проектировочного Форума социальных инициатив и социального предпринимательства, посвященного Дню семьи, любви и верности.
В ярмарке примут участие представители более 20-ти городов России, которые представят фермерские домашние сыры и колбасы, оливки, масло, мед и продукция пчеловодства, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, свежие ягоды и фрукты, прохладительные напитки, большой ассортимент чая и кофе, гончарные изделия, восточные сладости, а также сувенирная продукция ручной работы. Кроме того, там будет организована зона общепита.
Местные жители восприняли эту инициативу с негодованием.
«Мне интересно, какому долбодятлу пришло в голову установить эти сараи? Говорят - ярмарка, кто говорит 10 дней, кто на все лето. Работают ночью, чтобы народ поставить перед фактом.», - написал в группе Доска позора Ялты Игорь Юлмасов.
Фото с сайта Новости Крыма
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