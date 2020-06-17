Оккупанты рассказали о готовности объектов водоснабжения Восточного Крыма

08:00 01.07.2020   Крым

Министр строительства и архитектуры оккупированного Крыма Михаил Храмов проверил ход строительства системы водоподачи в восточной части аннексированного полуострова. 

Глава оккупационного минстроя оценил готовность масштабного инженерного проекта в рамках федеральной целевой программы, который включает строительство водозаборных узлов, тракта водоподачи и каскада насосных станций, обеспеченных современными системами мониторинга и управления, пишет Крыминформ.

«Строительство трех водозаборов в Джанкойском и Нижнегорском районах – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского, общей мощностью почти 200 тысяч кубометров в сутки, сегодня на завершающей стадии. На водозаборах выполнены общестроительные работы, завершается монтаж технологического оборудования, проводятся работы по монтажу систем электроснабжения и автоматики», – написал Храмов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что уже с 2015 года скважины каждого из водозаборов функционируют и наполняют Северо-Крымский канал, подавая не менее 100 тысяч кубометров воды в сутки.

Второй этап строительства водовода включает в себя сеть магистральных водоводов до городов Керчь и Феодосия, длина трассы которых составляет 165 километров, а также пять насосных станций. «Сегодня ведется активное строительство этого объекта: на 97% завершены работы по укладке чугунного трубопровода в селе Владиславовка Кировского района. Длина трассы этого участка составляет 48 километров, это 96 километров трубопровода; на 98% завершена укладка трубопровода до Феодосии. На данном участке применяется полиэтиленовая труба. Протяженность участка 12,5 километров (25 км трубопровода)», – привел данные министр.

По его словам, на территории Советского и Кировского районов оккупированного Крыма продолжается строительство трех насосных станций. Также уже начаты работы на третьем участке водовода до Керчи. Протяженность этого объекта – более 90 километров. На участке уложено уже 5 километров труб. Общая стоимость строительства этого объекта – 19 млрд рублей. Завершить работы на объекте планируется в 2022 году.



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