Российский перевозчик запускает поезда из Москвы в оккупированный Крым
|20:58 30.06.2020
|Крым
Российский оператор железнодорожных перевозок в аннексированный Крым – компания «Гранд Сервис Экспресс» объявила о начале продажи билетов на полуостров по новым направлениям.
По информации пресс-службы перевозчика, поезд «Москва – Севастополь» начнет курсировать с 14 июля через день, передает Крым.Реалии.
Время в пути составит около 36 часов. В составе поезда, помимо купейных и плацкартных вагонов, также вагоны СВ. Поезд «Москва – Евпатория» свяжет столицу России и город-курорт с 15 июля, поезд будет курсировать через день. Время в пути составит около 35 часов.
В компании сообщили также, что начиная с 18 июля поезда «Симферополь – Екатеринбург» и «Екатеринбург – Симферополь» будут ходить в два раза чаще.
Летом текущего года планируется запустить поезда из Кисловодска и Екатеринбурга в Симферополь, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.
Ранее из-за пандемии коронавируса российский перевозчик отложил запуск девяти поездов из России в аннексированный Крым.
30 июня по Керченскому мосту запустили грузовые поезда из России.
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