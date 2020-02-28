Туреччина звинуватила союзницю по НАТО Францію в спробі посилити роль Росії в Лівії, змученій багаторічною війною.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Анадолу, передає НВ.

«З одного боку НАТО розглядає Росію як загрозу, але з іншого боку Франція, що входить до НАТО, намагається посилити присутність Росії в Лівії», — заявив він.

Чавушоглу наголосив, що Франція підтримує «путчиста, пірата Халіфу Хафтара», що суперечить рішенням Ради Безпеки ООН, яка визнала уряд Тріполі.

Це звинувачення прозвучало після гучного протистояння між французькими та турецькими військовими кораблями біля берегів Лівії, яке президент Франції Еммануель Макрон розцінив як доказ «смерті мозку» НАТО.

У Парижі заявили, турецькі фрегати тричі підсвітили своїми радарами корабель ВМС Франції під час спроби перевірити вантажне судно, через що французи були змушені відступити.

У війні в Лівії Туреччина підтримує визнаний ООН уряд в Тріполі, в той час як Франція, як вважають, встала на сторону військового лідера Халіфи Хафтара, який базується в східній частині Лівії.

Хафтара на міжнародному рівні підтримують Росія, Єгипет і ОАЕ.