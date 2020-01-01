ГТС України на тлі ремонту Турецького потоку знову продемонструвала свою гнучкість і надійність - оператор
|20:21 30.06.2020
|Украина
Газотранспортна система (ГТС) України знову продемонструвала свою гнучкість і надійність, забезпечивши безперебійність постачань природного газу до країн Європи на період планового ремонту газопроводу "Турецький потік" з 23 по 28 червня.
Згідно з повідомленням "Оператора ГТС України", на період ремонту ГТС України збільшила режим прокачування газу за трансбалканським напрямком (ГВС "Орловка") з 0,2 до 4 млн куб. м/добу, передає Інтерфакс-Україна.
"Це вчергове доводить, що ГТС України є важливою для забезпечення безперебійного постачання газу до країн Південної Європи. Адже розгалужена система газопроводів української ГТС робить її гнучкою, на відміну від "Турецького потоку" або будь-якого іншого обхідного газогону. З початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", "Газпром" фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини та Балкан. А залежність виключно від "Турецького потоку" становить великі ризики для країн Південної Європи, оскільки в разі його зупинки або поломки постачання газу для цього регіону може бути призупинене", - зазначають в ОГТСУ.
Як повідомлялося, транзит російського газу через територію України Трансбалканським коридором відновився вранці 23 червня з плановим ремонтом "Турецького потоку", через який російський газ надходить на захід Туреччині, у Болгарію, Грецію і Македонію, був зупинений для профілактики до 29 червня.
"Турецький потік" проектною потужністю 31,5 млрд куб. м газу на рік забезпечує газом захід Туреччини, а також Болгарію, Грецію та Македонію. Одна з його ниток призначена для турецького ринку, інша - для країн півдня Європи. З початку року до Європи магістраллю поставлено майже 2,5 млрд куб. м (втричі менше можливостей труби - 15,75 млрд куб. м на рік). Однак незабаром газ "Турецького потоку" має прийти до Сербії, а потім до Угорщини та Австрії, що збільшить завантаження магістралі.
Пропускна спроможність ГТС України на вході становить 288 млрд куб. м, на виході - 178,5 млрд куб. м, зокрема до країн Європи - 142,5 млрд куб. м, Молдови - 3,5 млрд куб. м.
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