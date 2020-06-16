Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив про те, що Росія продовжує незаконну окупацію і мілітаризацію Криму, а також репресії щодо кримськотатарського населення. Тому, зазначив він, санкції проти Росії за анексію Криму залишаться до деокупації півострова.

Про це Гілмор сказав на щорічній конференції з безпеки, передає Крим.Реалії.

«Окупація Росією Криму та її мілітаризація півострова залишається великою проблемою. Російська окупаційна влада продовжує порушувати права людини й основні свободи, жорстоко критикувати громадянське суспільство, засоби масової інформації та обмежувати свободу віросповідання. Понад 80 людей з Криму, включно з членами кримськотатарського народу, були ув'язнені Росією – деякі з них, як повідомляється, зазнають тортур – за мирну протидію окупації», – повідомив посол США в Україні Джеймс Гілмор.

За його словами, члени кримськотатарського народу продовжують зазнавати необґрунтованих рейдів у їхніх будинках і мечетях, стеження і залякування з боку російської влади, обмеження культурних заходів і кримінального переслідування їх представницького органу – Меджлісу.

Він також нагадав про багаторічну призовну кампанію кримчан до російської армії.

«Ясно, що призов Росією жителів Криму до своїх збройних сил не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права, що застосовується до окупації. Росія продовжує обмежувати свободу віросповідання і переслідувати осіб, які належать до етнічних і релігійних меншин, включаючи кримських татар і Свідків Єгови. Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув'язнила за їхнє мирне інакомислення, і покласти край зловживанням Росії основними свободами в Криму. Кримське вторгнення й окупація залишаються кісткою в горлі мирних заходів ОБСЄ з безпеки в регіоні», – заявив Гілмор.

За його словами, Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Ми підтверджуємо, що Крим – це Україна. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші санкції проти Росії, пов'язані зі Східною Україною, діятимуть доти, поки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Санкції, пов'язані з Кримом, діяти доти, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом. Ми закликаємо Росію виконати свої мінські зобов'язання і припинити втручання й переслідування СММ ОБСЄ, припинити свою агресію і почати проєкт кращого майбутнього для російського народу», – йдеться у повідомленні.

У Росії поки не коментували виступ Гілмора.