Представник України при ЄС звернувся до керівництва Європарламенту із закликом засудити візит французьких євродепутатів до окупованого Криму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба представництва України при ЄС.

Представник України при ЄС Микола Точицький звернувся з листом до президента Європарламенту Давіда Сассолі та голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Девіда Макалістера із закликом "рішуче засудити та відреагувати належним чином" на незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму.

Микола Точицький наголошує, що така поїздка окремих євродепутатів до Криму є порушенням законодавства України та суперечить офіційній позиції ЄС щодо підтримки територіальної цілісності України.

"З 2014 року Європейський парламент у численних резолюціях неодноразово підкреслював непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Невизнання спроби анексії Криму, ситуація з правами людини та мілітаризація півострова постійно перебувають на його порядку денному. Відтак, я переконаний, що Європарламент не повинен бути частиною гібридних спроб Росії легітимізувати спробу анексії Криму та варварську політику щодо незалежних країн", – наголосив Микола Точицький.

Як повідомлялося раніше, окремі французькі євродепутати зібралися з триденним візитом до окупованого Криму, що запланований з 30 червня по 2 липня.

Очолить делегацію депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані.

В Україні прокуратура вже порушувала кримінальне провадження щодо аналогічного візиту Маріані та його колег у 2016 році.