У Верховній Раді розробляють законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за підтримку окупації Криму
|19:01 30.06.2020
|Крым
Керівник Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка Єлизавета Ясько розробляє законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за підтримку окупації Криму.
Про це Єлизавета Ясько розповіла в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє АрміяInform.
«Хочу сказати, дуже важливо, про ініціативу, яку я наразі в парламенті розробляю, – це закон про невизнання саме окупації. Маємо яку ситуацію – російські наративи розколюють наше суспільство. Ми маємо п’яту колону, багато хто їде в Москву, підтримує публічно окупацію Криму. Мені здається, що в Україні має бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які є, до речі, навіть у нашому парламенті», – сказала Єлизавета Ясько.
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У Раді розробляють законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за підтримку окупації Криму