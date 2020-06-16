Керівник Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка Єлизавета Ясько розробляє законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за підтримку окупації Криму.

Про це Єлизавета Ясько розповіла в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє АрміяInform.

«Хочу сказати, дуже важливо, про ініціативу, яку я наразі в парламенті розробляю, – це закон про невизнання саме окупації. Маємо яку ситуацію – російські наративи розколюють наше суспільство. Ми маємо п’яту колону, багато хто їде в Москву, підтримує публічно окупацію Криму. Мені здається, що в Україні має бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які є, до речі, навіть у нашому парламенті», – сказала Єлизавета Ясько.