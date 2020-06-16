Оккупанты усиливают Южный военный округ системами ПВО: в 90-ю зенитную бригаду (Краснодарский край) поступят комплексы «Бук-М3».

Москва укрепляет ПВО Кавказа и Черного моря. Об этом сообщают «Известия», передает Флот2017.

По мнению российских экспертов «мобильность этих ЗРК позволит применять их для защиты от авиации и крылатых ракет сразу на нескольких оперативных направлениях на юге страны».

Сроки завершения перевооружения зависят от выполнения гособоронзаказа предприятиями военно-промышленного комплекса.

90-я зенитная ракетная бригада 49-й общевойсковой армии, которая первой получит новую технику развернута в 2015 году и имеет на вооружении комплекс ПВО «Бук-М2». Новыми ЗРК переоснастят часть, которая дислоцируется в Краснодарском крае, что позволит оперативно перебрасывать «Бук-М3» к побережью Черного моря.

Усиление системы ПВО россияне оправдывают «повышенным вниманием со стороны США и НАТО» к Черному морю.