Москва усиливает защиту черноморского побережья комплексами «Бук-М3»
|18:21 30.06.2020
|Крым
Оккупанты усиливают Южный военный округ системами ПВО: в 90-ю зенитную бригаду (Краснодарский край) поступят комплексы «Бук-М3».
Москва укрепляет ПВО Кавказа и Черного моря. Об этом сообщают «Известия», передает Флот2017.
По мнению российских экспертов «мобильность этих ЗРК позволит применять их для защиты от авиации и крылатых ракет сразу на нескольких оперативных направлениях на юге страны».
Сроки завершения перевооружения зависят от выполнения гособоронзаказа предприятиями военно-промышленного комплекса.
90-я зенитная ракетная бригада 49-й общевойсковой армии, которая первой получит новую технику развернута в 2015 году и имеет на вооружении комплекс ПВО «Бук-М2». Новыми ЗРК переоснастят часть, которая дислоцируется в Краснодарском крае, что позволит оперативно перебрасывать «Бук-М3» к побережью Черного моря.
Усиление системы ПВО россияне оправдывают «повышенным вниманием со стороны США и НАТО» к Черному морю.
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