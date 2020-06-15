У 2020 році Росія може почати військове вторгнення в Україну через брак води в Криму

18:01 30.06.2020   Крым

У 2020 році Росія може почати військове вторгнення в Україну через брак води в Криму.

Про це йдеться у зведеннях ГУР, у матеріалі аналітика американського центру The Jamestown Foundation Пола Гобла та в заяві екс-командувача силами США в Європі Бена Ходжеса, пише на сторінці НВ Борислав Береза.

Ба більше, останнє джерело попереджає про те, що вже восени 2020 року президент РФ Володимир Путін може почати новий наступ і провести вторгнення до України, щоб захопити дамбу в Херсоні, яка перекриває воду з Дніпра в Крим. При цьому в Кремлі будуть виправдовуватися за це збройне вторгнення гуманітарною катастрофою, щоб уникнути різкої критики і жорстких наслідків з боку Заходу. Загроза більш ніж очевидна. До цього треба додати, що рейтинг Путіна катастрофічно, як для керівництва Росії, знижується. Рейтинг довіри до Путіна опустився вже до 25%.

Виправити цю ситуацію можна двома способами. Перший – це підняття добробуту населення РФ. Другий – це маленька переможна війна, коли на імперських амбіціях і на риториці протиставлення РФ до України і Заходу можна об'єднати навколо Путіна більшу частину населення РФ. Перший спосіб вимагає серйозних економічних реформ і якісних змін у судово-правовій системі РФ, на що Путін не зважиться і не піде. А от розв'язати нову криваву війну і вбити кілька тисяч українців і росіян в ім'я підняття свого рейтингу він може. Чужі життя для нього нічого не варті. Чергові пропагандисти Кремля легко виправдають Путіна і якісно промиють мізки росіян.

Наказ про призов громадян РФ, які перебувають в запасі – це тривожний сигнал для України. Що він означає? Що за рішенням Путіна, деяких офіцерів і солдатів запасу, приписаних на випадок війни чи інших надзвичайних ситуацій до військових частин і установ, можуть тимчасово викликати до Збройних сил, частини національної гвардії РФ, органів державної охорони та Федеральної служби безпеки. Тривалість їх перебування у військовому строю узгодять з органами виконавчої влади суб'єктів РФ і прописані в спеціальному положенні. При цьому положення жорстко обмежує тривалість навчальних зборів – вони не можуть перевищувати два місяці та раніше в наказі завжди це вказували. Зараз це в наказі Путіна не прописано.

Тому потрібно вже сьогодні підготуватися до оборони. Необхідно не лише потурбуватися про оборонно-загороджувальні дії, але й негайно почати консультації з цього питання з нашими західними партнерами й НАТО. Необхідно зробити все можливе, щоб запобігти вторгненню, не допустити нової окупації частини території України і не дати доступ Путіну до прісної води, а також всебічно підготуватися до захисту України від кремлівського лідера.

У 2014 році Путін скористався моментом, до якого давно готувався, і відтяв Крим, після чого захопив частину України ще й на Донбасі. Тепер він, можливо, хоче окупувати ще одну частину нашої держави. Зволікання і бездіяльність будуть на совісті Зеленського. Путін вже веде повномасштабну технічну, політичну і військову підготовку, щоб отримати воду. І якщо будь-який із сценаріїв отримання води до Криму буде Путіним реалізований, то вина за це теж буде на Зеленському. І за допомогою відео цю проблему не вирішити.



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