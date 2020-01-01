У Румунії схвалили закон про скасування спецпенсій для посадовців, засуджених за корупційні правопорушення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24, відповідний законопроєкт сьогодні одностайно підтримала Палата депутатів парламенту Румунії.

Проєкт передбачає, що військові, поліцейські, парламентарі, члени дипломатичного корпусу, судді Конституційного суду та низка інших категорій держслужбовців, які були засуджені за вчинення корупційних правопорушень та упереджене прийняття рішень під час перебування на посаді, не отримуватимуть спеціальні пенсії держслужбовців.

Перелік таких правопорушень визначається статтями 289-291 закону 286/2009 Кримінального кодексу.

Закон ще очікує на підпис президента та потенційно може бути оскаржений у Конституційному суді.